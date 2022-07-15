شاهد.. حرائق في جنوب أوروبا إثر موجة حر خانقة 

العالم – خاص بالعالم

من البرتغال إلى اليونان، اشتعلت الحرائق في جنوب أوروبا التي تشهد موجة حر خانقة بلغت ذروتها لليوم الثاني على التوالي مع تسجيل خمس واربعين درجة في إسبانيا والتوقعات مماثلة في البرتغال.

في اليونان أعلن خفر السواحل أن هذه المعركة لإخماد النيران أسفرت عن مقتل شخصين عندما تحطمت مروحية في البحر أثناء محاولتها إخماد حريق غابة في جزيرة ساموس.

في إسبانيا، أدى أخطر حريق إلى تدمير ما لا يقل عن اربعة الاف هكتار في منطقة جبلية بالقرب من البرتغال. وسجلت إسبانيا نحو خمس واربعين درجة مئوية في الأندلس ووضعت العديد من المناطق في حالة تأهب.

وشهدت البرتغال التي أتت حرائق على وسطها مئتي حريق. وأفاد أحدث تقارير الدفاع المدني عن إجلاء ثمانمئة وستين شخصا، مضيفا أن الحرائق دمرت أو ألحقت أضرارا بستين منزلا. واعلنت السلطات أن البلاد تشهد أخطر يوم من حيث ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح الشرقية التي يمكن أن تؤجج النيران وانخفاض مستوى الرطوبة.

في فرنسا عقّدت درجات الحرارة المرتفعة مهمة رجال الإطفاء الذين يحاولون إخماد حريقين أتيا على اكثر من اربعة الاف هكتار. وفي منطقة الكثبان الرملية السياحية في بيلات، والتي أغلقت 'حتى إشعار آخر'، أرغمت الرياح السلطات على أجلاء الاف الشخاص. ودعا المسؤول عن فرق الإطفاء إلى تعزيز نظام مكافحة الحرائق الفرنسي بشكل عاجل، الذي لن يتمكن من تلبية الحاجات بسبب الاحتباس الحراري.

كما اندلعت عدة حرائق أقل حجما في إيطاليا أو كرواتيا، وفقًا لنظام كوبرنيكوس الأوروبي