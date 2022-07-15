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الإمارات تكشف عن نيتها إرسال سفير إلى طهران

الإمارات تكشف عن نيتها إرسال سفير إلى طهران
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي "أنور قرقاش" ، أن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات مع ايران.

العالم - الإمارات

وشدد قرقاش على أن "الإمارات العربية المتحدة لن تكون جزءا من محور ضد إيران".

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