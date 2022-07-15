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نجل مسؤول سوداني سابق يدهس طفلا بسيارته ويفر هاربا

نجل مسؤول سوداني سابق يدهس طفلا بسيارته ويفر هاربا
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

تسبب نجل عضو سابق بمجلس السيادة في السودان، بوقوع حادث في شارع الستين وسط الخرطوم، أدى إلى إصابة طفل بكسر في الرأس وآخر بالوجه.

العالم- السودان

وقال خال الطفل لموقع ”الترا سودان”: نجل عضو مجلس السيادة السابق أخذ الطفل إلى المستشفى ثم فر هاربًا بعدها.

واضاف، إن نجل عضو مجلس السيادة قد دهس ابن أخته بسيارته في شارع الستين تقاطع الشرقي متسببًا في إصابات بالغة للطفل، منوهًا إلى أن أسرة الطفل قد قاموا بتدوين بلاغ في مواجهة نجل عضو مجلس السيادة، حيث أبرز الشاب بطاقته الشخصية التي أوضحت أنه نجل عضو مجلس السيادة و يعمل لدى جهاز المخابرات العامة – وفقًا لبابكر.

وأضاف الفاتح إن نجل العضو السابق بمجلس السيادة أخذ ابنهم الى المستشفى وفرّ هاربًا بعدها، ولم يبق للاطمئنان على صحة الطفل أو السؤال عنه أو زيارته فيما بعد، الأمر الذي اعتبره خال الطفل يتنافى مع أخلاقيات السودانيين.

وفي وقت سابق كان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قد أصدر مرسومًا دستوريًا بإعفاء الأعضاء المدنيين الخمسة بمجلس السيادة الانتقالي من مناصبهم.

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