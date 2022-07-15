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المرزوقي للرئيس التونسي: إيقاف الغنوشي سيعجل بنهاية الانقلاب

المرزوقي للرئيس التونسي: إيقاف الغنوشي سيعجل بنهاية الانقلاب
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، إن قيام الرئيس قيس سعيد باستعمال القضاء لإيقاف رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي سيعجل بنهاية “الانقلاب”.

العالم- تونس

وأوضح لقناة “الحوار” اللندنية، أن “تونس في ظل حكم سعيد باتت تابعة”، لـ"محور الشر العربي".

واضاف المرزوقي ان هذا المحور، “يدفع سعيد لمحاكمة الإسلاميين وإقصائهم من المشهد السياسي في البلاد، مقابل وعود بمنح مساعدات مالية لدعم الاقتصاد المتردي في البلاد”.

وخاطب الرئيس الأسبق، سعيد، بقوله “أحذرك من ارتكاب هذه الحماقة. لا تلعبوا لعبة إيقاف الإسلاميين، وخاصة راشد الغنوشي، لأن ذلك سيساهم في تسريع انهيار الانقلاب”.

وكان الغنوشي توقع إيقافه من قبل القضاء الذي يسيطر عليه سعيد، في إطار ما تعرف بـ”قضية جميعة نماء تونس”، والتي نفى رئيس “النهضة” أي علاقة له بها، معتبرا أن “سعيد يستغل القضاء التونسي لتصفية خصومه السياسيين”.

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