زيارة بايدن للسعودية: خرق واضح لوعده حول حقوق الإنسان

العالم-السعودية

بعد أشهرٍ من الدبلوماسية الهادئة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة و السعودية من أجل إقناع الرياض بزيادة إنتاجها النفطي العالمي والإفراط في الأسعار المرتفعة الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، يبدو أنه أُحرز “تقدم” لتحقيق تلك الغاية: لقاء بين الرئيس بايدن وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث سيقبّل زعيم العالم الحر خاتم الطاغية العنيف ويتوسل للحصول على المزيد من النفط. سيمثل هذا الإجتماع انعكاساً مزعجاً للسياسة من إدارة كانت قد أعلنت بشكل علني عن التزامها بجعل السعودية “منبوذة“.

إن دعم الديكتاتوريين في الشرق الأوسط الذين يستخدمون علاقتهم مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف كأداة لقمع شعوبهم هو تهديد للأمن القومي. الناس في هذه البلدان والمعلم والطبيب وموظف المتجر والطفل في المدرسة، الذين طالبوا بديمقراطية خاصة بهم وتظاهروا ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها هؤلاء الطغاة الذين يبقونهم تحت أقدامهم، لا تتلاشى مع المزيد والمزيد من القمع الحكومي العنيف. إن دعم الولايات المتحدة للديكتاتوريين في السعودية أو البحرين أو الإمارات العربية المتحدة – جميعهم أعداء الديمقراطية – الذين يحافظون على قبضتهم على السلطة بأساليب رفضتها جميع البشرية تقريباً، يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن قيم الولايات المتحدة ولقبها زعيم العالم الحر قد لا يعني الكثير. إذا كانت هذه هي الطريقة التي ينظر بها العالم إلى دعمنا غير المشروط للديكتاتوريين العنيفين، فإن أمننا القومي مهدد.

تشعر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بقلق عميق من احتمال أن يكون هذا الإجتماع علامة على عودة الأعمال إلى طبيعتها كما هو الحال بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية – الخليجية، وذلك ببساطة لأن ثمة حاجة متزايدة للنفط. قبول هذا الإجتماع، حتى في ظل هذه الظروف سيكون خطأً فادحاً ويمكن تجنبه تماماً. بالنسبة إلى زعيم العالم الحر، أن يحاكم بكل ود وعطف أعداء الديمقراطية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان العنيفين من أجل النفط، ذلك سيكون بمثابة من يكافئ المستبدين العنيفين ويقلل بشكل خطير من أهمية القيادة الأمريكية.

الديكتاتوريون في منطقة الخليج (الفارسي): الإنتهاكات مع الإفلات من العقاب

على مدى سنوات، تجاهلت السعودية والبحرين والإمارات بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الدولي وزادت من قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إسكات التحركات المؤيدة للديمقراطية وإزالة جميع أصوات المعارضة، انخرطت السلطات الحكومية في الانتهاكات المنهجية للمعارضين السلميين. تقمع السلطات باستمرار المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين من خلال الاحتجاز و الاستجواب التعسفي والسجن بموجب قوانين فضفاضة للغاية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وقد استخدمت هذه كوسيلة لإخفاء تدمير المجتمع المدني وإضفاء الشرعية على استهدافهم واعتداءاتهم على النشطاء السلميين.

لقد جرّمت هذه الدول بشكل فعال حرية التعبير واتخذت إجراءات ليس لمنع وجود مجتمع مدني فعال وحسب، بل سنَّت أيضاً تدابير لإزالة جميع وسائل الإعلام المستقلة. ما يدل على المدى الذي ستذهب إليه السلطات البحرينية والسعودية لقمع الخطاب المؤيد للديمقراطية هو الإفتقار التام للتسامح مع حرية التعبير والتجمع والرأي في أي سياق، حيث عرَّضت الحكومتان المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية بشكل منهجي للمضايقة والإنتقام، سواء كانوا في السعودية أو في البحرين أو في الخارج.

المملكة العربية السعودية

في الواقع بالنسبة لضحايا الإنتهاكات لا ينفي حقيقة أن المملكة العربية السعودية قد كثفت من استخدامها لعقوبة الإعدام واستهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان. منذ عام 2015، ارتفع عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية بصورة مطردة، حيث أُعدم 184 سجينا في عام 2019 وحده، ومما يثير القلق، يشير الإعدام الجماعي الأخير ل81 فرداً في 21 مارس 2022 إلى أن هذا المسار لم ينحسر. الغالبية العظمى من الذين أُعدموا من خلفية شيعية وقد أدينوا بارتكاب جرائم مزعومة مثل دعم المتظاهرين أو نشر الفوضى على أساس الإعترافات بالإكراه من خلال التعذيب والمحاكمات الجائرة. وفي هذا الصدد، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان ولا يزالون يتعرضون للقمع من خلال عمليات الإعتقال والتوقيف والسجن، وتُنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية في جميع مراحل العملية القضائية. وغالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب أثناء الإستجواب أو الإعتقال. لا تزال الاعترافات القسرية تحت التعذيب ممارسة شائعة في المملكة العربية السعودية، وتعتمد المحاكم في الغالب على الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإصدار الأحكام. إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة، لا يحترم النظام القضائي السعودي الحق في المعاملة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وهما حقان أساسيان يوفرهما الإطار الدَّولي لحقوق الإنسان.

أنباء الاجتماع الوشيك، الذي من المتوقع أن يتزامن مع اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مقلقة بشكل خاص بالنظر إلى الموقف الحازم الذي اتخذته إدارة بايدن حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالقتل المروع للمسؤول والصحفي السعودي السابق جمال خاشقجي والحرب المستمرة في اليمن. كان مقتل خاشقجي مثالاً مأساوياً على التجاهل الوقح للقانون الدولي وثقافة الإفلات من العقابات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة لأولئك الذين كانوا على استعداد لقبول الحقيقة، كان من الواضح بما لا يدع مجالاً للشك لبعض الوقت أن الدولة السعودية متورطة بعمق إن لم تكن مسؤولة بشكل مباشر عن هذا القتل الشنيع.

بالإضافة إلى ذلك، ارتكبت المملكة العربية السعودية على مدى ثماني سنوات سلسلة من جرائم الحرب كجزء من مشاركتها في الصراع المستمر في اليمن. قادت المملكة العربية السعودية تحالفًا شغل العديد من الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت آلاف المدنيين ودمرت المباني المدنية مثل الحافلات المدرسية والمستشفيات ومراكز الاحتجاز والمصانع والمزارع والمساجد والجسور. بالإضافة إلى ذلك، أدت القيود المفروضة على الواردات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن. قام التحالف بتأخير وتحويل الوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات وضخ المياه في المنازل، وإغلاق الموانئ الحيوية، وحظر دخول البضائع إلى الموانئ البحرية. يجب أن يذكر بعبارات أن تصرفات دول التحالف مسؤولة بشكل مباشر عن المجاعة المستمرة في اليمن.

في حين أنه من الجدير بالذكر أن إدارة بايدن اتخذت عدة خطوات ملحوظة نحو إعادة صياغة العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية حول مخاوف حقوق الإنسان، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، لقد ابتعدنا عدة سنوات عن هذه الوحشية غير المقيدة ولم تكن هناك بعد أي مساءلة حقيقية.

البحرين

في البحرين، الواقع متشابه بشكل مقلق. كما تورطت سلطات بحرينية رفيعة المستوى، بما في ذلك نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة، في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان؛ وتشير تقارير موثوقة من العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى أن الأمير ناصر كان متورطاً شخصياً في تعذيب شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والرياضيين. لا يزال التعذيب متوطنًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إنشاء آليات إشراف ظاهرية تعمل باستقلال ضئيل أو معدوم عن النظام الملكي. لم تبذل سوى جهود محدودة للتحقيق في مزاعم الانتهاكات ولم تتم إدانة أي مسؤولين رفيعي المستوى. في تقريرها القطري لعام 2021 الصادر مؤخرًا عن البحرين، لفتت وزارة الخارجية الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة؛ والظروف القاسية التي تهدد الحياة في السجون؛ والاحتجاز التعسفي؛ والسجناء السياسيين؛ [و] التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية “. علاوة على ذلك، تشير التقارير الموثوقة للعديد من جماعات حقوق الإنسان إلى أن حالة حقوق الإنسان استمرت في التدهور خلال الأحد عشر عامًا منذ أن قمعت الحكومة بعنف ظهور حركة شعبية مؤيدة للديمقراطية.

أدى قرار البلاد برفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في يناير 2017 إلى زيادة عدد أحكام الإعدام، على الرغم من انتشار التعذيب والتقارير المتكررة عن الاعترافات التي تم الإدلاء بها تحت الإكراه. ومما يثير القلق أن عقوبة الإعدام لا تزال تفرض في الحالات التي لا تتناسب فيها هذه العقوبة مع الجريمة. وعلاوة على ذلك، يواصل النظام البحريني قمع المجتمع المدني وتقييد الأنشطة المتصلة بحرية التعبير الأساسية. تستدعي قوات الأمن النشطاء بانتظام، وتستخدم العنف والترهيب لانتزاع اعترافات كاذبة، ومعاقبة المحتجزين خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضة. ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية يُسجنون لارتكابهم جرائم تتصل مباشرة بحرية التعبير.

الإمارات العربية المتحدة

كجزء من الجهود المتزايدة لمعالجة نقص النفط، تم أيضًا اتخاذ مبادرات دبلوماسية نحو تخفيف العلاقة المتوترة بين إدارة بايدن والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يستلزم التجاهل المتعمد لسجل الدولة المروع في مجال حقوق الإنسان. منذ عام 2013 فصاعدًا، منحت الحكومة نفسها قدرات جديدة لخنق المعارضة من خلال إصدار وتحديثات القوانين التقييدية. اتخذت الحكومة المزيد من الإجراءات للحد من الحريات الأساسية من خلال البناء على إطار قانوني موسع بالفعل مصمم لتجريم العديد من أشكال النشاط والنقد السلمي والمعارضة. تشير تعليقات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في فبراير 2021 إلى أن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة لا يزال منهجيًا. علاوة على ذلك، فإن المؤشرات المستقلة لحرية الصحافة تصنف الإمارات حاليًا من بين أكثر المؤشرات تقييدًا في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السلطة التنظيمية التي يمارسها المجلس الوطني للإعلام.

لا يزال نشطاء حقوق الإنسان يتعرضون للاحتجاز التعسفي والمضايقة والمحاكمات التي شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. يتم اعتقال الأفراد بشكل روتيني للتشكيك في تصرفات السلطات، أو الدعوة إلى حرية التعبير، أو انتقاد دور الإمارات العربية المتحدة في الحرب في اليمن. وكثيرا ما يختفي المعارضون المعتقلون قسرا، ويحرمون من الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، ويعذبون، ويحتجزون في الحبس الانفرادي، ويكرهون على الاعترافات. على الرغم من مزاعم مثل هذه الانتهاكات، تتجاهل المحاكم بشكل روتيني أو تنفي ادعاء المدعى عليهم. وبالإضافة إلى حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من حقوقهم في المحاكمة العادلة، وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، فإنهم يحتجزون عادة في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم دون أي مبرر قانوني.

إن عدم محاسبة حكام هذه الدول على عنفهم ضد نشطاء الحقوق لحسن نيتهم وامتداحهم للوصول إلى النفط هو سياسة خارجية سيئة وتضعف مصداقية الولايات المتحدة والولايات المتحدة.

التوصيات

حتى في تحديد سبب تعارض مثل هذا الاجتماع مع التزام الرئيس بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية، تقدم ADHRB التوصيات التالية حول كيف يمكن للرئيس بايدن الاستفادة من موقف الولايات المتحدة في هذه الاجتماعات لتشجيع الإصلاح الجاد:

-الدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين وجميع المسجونين في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيون المستقلون؛

-مناقشة مدى جدوى الإصلاح واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة لجعل الحكومات على قدم المساواة مع معايير الحكم في القرن الحادي والعشرين؛

-مناقشة كيف تعتمد حكومات المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة على تشريعات الأمن القومي الغامضة لتمكين سلطات الدولة مع السلطة التقديرية لاعتبار مجموعة واسعة من السلوكيات تهديدًا للأمن القومي. التصدي على وجه التحديد لكيفية استغلال تشريعات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين؛

-مناقشة المعاملة اللاإنسانية والمهينة للمحتجزين، لا سيما فيما يتعلق بالادعاءات المتكررة ذات المصداقية بالحرمان من النوم، والحرمان من العلاج الطبي، والتهديدات اللفظية، والضرب، والاعتداء الجنسي؛

-دعوة البحرين إلى السماح بإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في البلاد بهدف محاسبة الجناة، على النحو المحدد في الدستور البحريني. تشجيع حكومة البحرين على أن تستأنف على وجه السرعة مشاركتها مع النظام الدولي من خلال تحديد موعد جديد لزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.

-دعوة الإمارات العربية المتحدة إلى الكف عن استخدام ما يسمى ببرامج «إعادة التأهيل» التي لا تتعارض فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها تتعارض أيضًا مع قانون العقوبات الإماراتي نفسه، الذي يتطلب من السلطات الإفراج عن المدانين عند انتهاء مدة عقوبتهم.

-دعوة المملكة العربية السعودية إلى التوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام على الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين المؤيدين للديمقراطية.

المصدر - موقع (الدفاع عن الحقوق وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب)