يستخدمه كريستيانو رونالدو.. هذا ما يحدث عند تناول الطعام بزيت جوز الهند

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وأكد بارون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة، على قناة أون سبورتس، أن "الدون" البرتغالي، يتناول طعامه بزيت جوز الهند، لتجنب أي زيوت أو دهون غير مفيدة.

- القيمة الغذائية لـ زيت جوز الهند

بصرف النظر عن كونه مضادًا للفطريات والالتهابات بطبيعته، فإن ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند تحتوي على الخصائص الغذائية التالية:

- 121 سعرة حرارية

-0 جرام بروتين

- 13.5 جرام دهون منها 11.2 جرام مشبعة

-0 ملليجرام من الكوليسترول

كما أنه يحتوي على 100٪ دهون معظمها مشبعة، يعد اختيار زيت جوز الهند البكر الأقل معالجة هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

قد يكون زيت جوز الهند أفضل للنباتيين، وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، يمكن أن يكون زيت جوز الهند خيارًا أفضل لأنه لا يحتوي على أي آثار من منتجات الألبان.

وفقا لموقع Boldsky، فهذه هي فوائد استخدام زيت جوز الهند:

في حين أن طعم زيت جوز الهند قد يستغرق بعض الوقت حتى يعتاد عليه البعض، إلا أن الفوائد كثيرة.

- حرق الدهون بشكل أسرع

بالمقارنة مع الزيوت المكررة، يعتبر زيت جوز الهند مولّدًا للحرارة ويحرق الدهون بشكل أسرع، يعزز أيضًا فقدان الوزن بشكل أسرع وفعال.

- التخلص من السموم والأمراض

يستخدم زيت جوز الهند أيضًا في التخلص من السموم والأمراض التي تساهم في زيادة الوزن، كما أنه يحتوي على دهون ثلاثية الجليسريدات متوسطة السلسلة والتي تعتبر أسهل نسبيًا على الجهاز الهضمي للهضم وتساعد في عملية التمثيل الغذائي.

- غني بالأحماض الدهنية التي تعزز عملية الأيض

وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم، علمًا بأن هذه الخاصية في دهون زيت جوز الهند تختلف عن معظم الدهون الأخرى المتوفرة في الأطعمة، إذ ترسل دهون جوز الهند مباشرة إلى الكبد من جهاز الهضم، وتقوم تحويلها لطاقة على الفور.

- التخلص من دهون البطن

إن دهون البطن، وتُسمى أيضاً الدهون الحشوية، هي الدهون التي تتراكم حول الخصر وأعضاء البطن، وتسبب الالتهابات، أو مرض السكري، أو أمراض القلب، وبالطبع هي من أكثر الدهون المتراكمة ضررًا على صحة الجسم بالكامل، وفقدانها يعتبر غنيمة ومكسبًا كبيرًا، وهو أحد فوائد زيت جوز الهند.

- الكمية المناسبة لاستخدام زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند باعتدال، من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين في اليوم، لأن الجرعات العالية من زيت جوز الهند تساهم بشكل غير مباشر في تناول كم كبير من السعرات الحرارية بشكل عام، كما يمكن أن تسبب الدوخة والتعب والصداع.

- زيت جوز الهند مفيد ولكن

على الرغم من أن تناول زيت جوز الهند مفيد جدا لإنقاص الوزن، إلا أنه يجب أن يتبع برجيم صحي وممارسة التمرينات الرياضية.

- فوائد صحية أخرى قد يحصدها جسمك من زيت جوز الهند

الحفاظ على صحة الأسنان.

يخفف من تهيج الجلد والأكزيما.

يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

يحسن وظائف المخ.

يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

يساعد في تقليل دهون البطن.

يساعد في مكافحة الالتهابات.

يحسن التئام الجروح.

يحسن صحة العظام ويقي من الهشاشة.

مضاد للالتهابات الفطرية.

يقلل من الإجهاد التأكسدي.

يحسن مستويات الطاقة.

يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

يحسن صحة الكبد.

يساعد في علاج الإمساك.

يساعد في علاج الصدفية (عدا الأشخاص الذين يعانون من حساسية جوز الهند).

يعزز صحة القلب.

يقلل من نوبات الصرع.

يقلل الالتهاب لدى الرضع بسبب الحفاضات.

- الآثار الجانبية لـ زيت جوز الهند

يتسبب استخدام زيت جوز الهند في بعض الآثار الجانبية من بينها:

زيادة الوزن لأنه غني بالأحماض الدهنية المشبعة، لذا يجب تناوله باعتدال.

انتشار حب الشباب على البشرة الدهنية.

يمكن أن يسبب الإسهال، عند تناوله بشكل مفرط أو يوميًا بكميات أكثر من الموصى بها.

يسبب تهيج الجلد عند الجروح، لذا استخدامه كعلاج فعال لمشاكل البشرة على الجلد السليم فقط.