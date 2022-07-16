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مساعد وزير الخارجية :

ايران حققت نموا في صادراتها الى اسيا الوسطى والقوقاز وروسيا واوروبا

ايران حققت نموا في صادراتها الى اسيا الوسطى والقوقاز وروسيا واوروبا
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

 قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" : ان حجم الصادرات الايرانية الى دول اسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وحتى اوروبا، سجل نموا جيدا. 

العالم - ايران

وفي تصريح له خلال الملتقى الوطني الاول بعنوان "الدبلوماسية الاقتصادية"، اشار صفري الى قرار الحكومة الايرانية على تحقيق نقلة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية على صعيد الوزارات كافة.

كما نوه الى خطط الدبلوماسية الاقتصادية لدى وزارة الخارجية والهادفة الى ترويج المنتجات المعرفية والتقنية المحلية؛ مؤكدا على ان ايران بلغت مستوى رفيعا في مجال النانو تكنولوجيا والتقنيات الحيوية وانتاج الاجهزة الطبية الحديثة.

واوضح، ان الحكومة الايرانية منحت اندونيسيا معدات الجراحة الروبوتية عن بعد، كما تم تدريب 560 طبيبا (ايرانيا) ليباشرون في بناء مستشفى مشترك قريبا.

وصرح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى ايضا، بان هناك 630 شركة معرفية ايرانية تستعد لتصدير منتجاتها، وتقوم في اطار نشاطاتها التسويقية بمنح الوكالات الى الدول التي تستورد ما لايقل عن 3 او 4 من منتجاتها.

وخلص صفري الى ان الخارجية الايرانية تدعم نشاطات الشركات المعرفية المحلية القائمة على التصدير والاستيراد ودرّ عائدات النقد الاجنبي للبلاد.

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