رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني يزور دولة عربية لأول مرة

العالم - المغرب

وقال المتحدث باسم الجيش، لوكالة فرانس برس "هذه أول زيارة رسمية لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى المغرب"، من دون أن يذكر تفاصيل عن الموعد المحدّد للرحلة.

وأعادت كيان الإحتلال والمغرب، العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر 2020 كجزء من عملية التطبيع بين الإحتلال الغاصب ، وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأميركية السابقة.

منذ ذلك الحين، استمر التقارب بين البلدين بوتيرة ثابتة، في ظلّ زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الدفاع بيني غانتس في نوفمبر، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد في يونيو.

وجرى توقيع شراكات بين البلدين في المجالات التكنولوجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

وفي مارس، قام وفد من الجيش الإسرائيلي بأول زيارة رسمية إلى المغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري يتعلّق خصوصاً بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة.

وفي موازاة البعثة العسكرية، قام قادة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وهي أول مجموعة صناعة طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية)، بزيارة غير مسبوقة إلى الرباط.

ووقعت وزارة الصناعة المغربية وصناعة الفضاء الإسرائيلية، اتفاقية شراكة في مجال صناعة الطيران المدني.

وتأتي هذه الزيارات في ظلّ توترات حادّة بين المغرب والجزائر، لا سيما في ما يتعلق بالصحراء الغربية .

والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".