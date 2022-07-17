رئيس أركان الاحتلال يزور المغرب غدا

العالم - الاحتلال

وكانت قناة "12" نقلت في وقت سابق عن الناطق قوله إن الدولة العربية التي سيزورها كوخافي دشّنت أخيراً علاقات رسمية وتعاوناً مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه نظراً لاعتبارات أمنية، لن يتم الكشف عن اسم الدولة إلا بعد أن يحط فيها كوخافي.

يذكر أن كوخافي زار من قبل البحرين، مع العلم أن كلاً من الإمارات والمغرب والبحرين ارتبطت أخيراً باتفاقات تطبيع وتعاون مع إسرائيل.

يُشار إلى أن كوخافي التقى، خلال زيارته للمنامة التي تمت في مارس/آذار الماضي، بنظيره البحريني ذياب صقر ومستشار الأمن القومي ناصر بن حمد آل خليفة، وقيادات عسكرية وسياسية أخرى.

ويُذكر أن إسرائيل وقعت على اتفاقيتين للتعاون العسكري مع كل من البحرين والمغرب، خلال زيارتين قام بهما وزير الأمن بني غانتس لكلّ من المنامة والرباط.