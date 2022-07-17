الجهاد الاسلامي تتبنى الاشتباك مع الاحتلال في طوباس

العالم - فلسطين

وقالت "الكتيبة" في بيان لها، إننا في كتيبة طوباس، نعلن عن انطلاق عملنا الجهادي بهذا الاشتباك الذي خاضه مجاهدونا مع قوات الاحتلال والذي أدى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكل مباشر.

وأكدت "كتيبة طوباس" مضيها في جهادها ومقاومتها ومشاغلة الاحتلال حتى النصر والتحرير، وقالت إن سلاحها مشرع وجهادها مستمر.

وأعلنت المصادر الطبية، صباح اليوم، عن إصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس.

وخاض مقاومون فلسطينيون، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها منزل الأسير المحرر بشير عبد الرازق؛ بهدف اعتقاله، ولم تجده في المنزل.

وباغتت المقاومة، القوة العسكرية الإسرائيلية، وأطلقوا تجاهها وابلًا كثيفًا من النيران من عدة محاور، وعلى فترات؛ ما أربك الاحتلال وجعله يدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة.