19 ساحة بالعاصمة اليمنية تعج بالمحتفلين بعيد الغدير

العالم - مراسلون

احيا اليمنيون ذكرى يوم الولاية عيد الغدير بفعاليات مركزية شملت تسع عشرة ساحة بمحافظة صنعاء إضافة إلى الفعاليات المقامة بالتزامن في المحافظات الاخرى تأكيداً على الارتباط الوثيق بالولاء لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وتجديدا للعهد وتمسكاً بوصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورفضا لموالاة أعداء الأمة وإعلان البرأة منهم.

وقال أحد اليمنيين المشاركين في الحفل لقناة العالم:"عيد الغدير، يعني لنا اكتمال الدين واتمام النعمة علينا وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالی:"اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام ديناً".

وقالت امرأة من المشاركات في فعاليات عيد الغدير:"خرجت الحشود اليمنية والمرأة اليمنية اليوم في ذكری عيد الغدير عيد ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام لاعلان البراءة من اعداء الله وتولي اولياء الله".

المشاركون أكدوا ان هذه المناسبة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة مخططات واجندات تستهدف الأمة الإسلامية، الامر الذي يستوجب التمسك بأسسها الثابتة ومقوماتها الرشيدة لدحر هذه المؤامرات والحفاظ على توحد الصف وتعزيز مواقف الصمود والمقاومة لمواجهة كل أعداء الأمة على رأسهم أمريكا و"اسرائيل".

الشعارات والهتافات توحي بروحانية المناسبة وتعكس مدى ارتباط وتمسك اليمنيين بنهج الأمام علي عليه السلام وسط تأكيدات الجميع على رفض الوصاية الخارجية لاعداء الأمة وان ولاية الأمام علي عليه السلام حصن من تولي اليهود والنصارى مؤكدين ان مبدأ الولاية قضية يرتبط بها النصر والغلبة على الأعداء على مر العصور.

عيد الغدير ويوم الولاية ليست مناسبة عابرة في وجدان اليمنيين بل يعتبرونها محطة للصمود والثبات في مواجهة أعداء الأمة من خلال توليهم للامام علي عليه السلام امتثالاً لرسول الله صلی الله عليه واله وسلم.