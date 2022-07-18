مقتل وإصابة 6 أشخاص فى إطلاق نار بمركز تسوق بولاية إنديانا الأميركية

العالم-الاميركيتان

قال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، إن الرجل دخل مركز تسوق غرينوود بارك يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ في إطلاق النار في قاعة الطعام.

وقال إيسون، في مؤتمر صحافي، إن مدنيًا مسلحًا قتل الرجل، وإن حصيلة الضحايا أربعة قتلى وجريحان إثنان.

تبحث السلطات في المركز التجاري عن أي ضحايا آخرين، لكنها تعتقد أن إطلاق النار تم احتواؤه في قاعة الطعام.

قال إيسون إن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.

وتساعد شرطة مدينة إنديانابوليس والعديد من الوكالات الأخرى في التحقيق.

قال كريس بيلي، مساعد رئيس شرطة إنديانابوليس: "إنه حادث آخر من مثل هذه الحوادث التي أصابت بلادنا".