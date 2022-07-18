شاهد.. تحذير إيراني للكيان الصهيوني مفاده...

العالم - إيران

واكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في تغريدة نشرها اليوم على حسابه على تويتر، ان من يملك قبة حديدية من زجاج سوف يرى عاقبة رميه الحجارة على الآخرين، وأضاف أن الهزيمة، والنصر كلاهما يتحققان في الميدان، وليس على المنصات الاعلامية.



هذه التغريدة جاءت بعد ان قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، ان الخيار العسكري لضرب البرنامج النووي الإيراني أمر واجب ومهم للأمن القومي الإسرائيلي، واشار كوخافي الى أن جيش مستعد لشن هجوم عسكري على ايران في حال فشلت الدبلوماسية.

وكان "كوخافي" قد أكد قبل أيام أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأميركي "جو بايدن" عامل رئيسي في مواجهة إيران، مشددا على أهمية العلاقة مع واشنطن لمواجهة طهران.



وتصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت بعد موت ما يسمى بالناتو العربي، فخلال زيارة الرئيس الاميركي "جو بايدن" الى السعودية، حاول التسويق لهذا الناتو، لكنه اخفق في الحصول على التزامات من قبل الدول العربية الحليفة له، بإنشاء هذا التكتل العسكري الذي يشمل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

فيما اكدت الامارات على لسان مستشار رئيس الدولة "انور قرقاش" ان ابوظبي لا تريد التصادم مع ايران، وانها بصدد اعادة سفيرها الى طهران.



اما محاولات الرئيس "بايدن" استغلال قمة جدة لتحقيق مصالح بلاده، من خلال اثارة التوتر وخلق الازمات في المنطقة عبر اللجوء الى سياسة التخويف من ايران، فردت عليها طهران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، الذي رفض تصريحات "بايدن"، واكد ان لا اساس لها من الصحة، مشددا على ان مزاعم واشنطن تجاه البرنامج النووي السلمي الايراني، وغضها الطرف عن الترسانة النووية الاسرائيلية اكبر دليل على انتهاج الادارة الاميركية سياسة التزييف والنفاق.