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ماراثون تهويدي استفزازي بالقدس المحتلة مساء اليوم الاثنين

ماراثون تهويدي استفزازي بالقدس المحتلة مساء اليوم الاثنين
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتزمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إغلاق عدد من الطرق والشوارع الرئيسة في مدينة القدس المحتلة؛ استعدادًا لتنظيم ماراثون رياضي كبير، بمشاركة 10 آلاف يهودي من جميع أنحاء العالم.

العالم- الاحتلال

وبحسب المركز الفلسطييني للاعلام،فقد تشرف بلدية الاحتلال وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا الماراثون الاستفزازي، والذي يطلق عليه "الألعاب المكابية"، وتعني ألعابًا أوليمبية يهودية خاصة يشارك فيها رياضيون من جاليات يهودية بمختلف أنحاء العالم.

وبحسب الناشط المقدسي فخري أبو دياب؛ "فإن سلطات الاحتلال ستغلق مساء اليوم عدة شوارع وطرقات في المدينة المحتلة، لأجل تأمين وحماية المشاركين اليهود في الماراثون التهويدي".

وأوضح أبو دياب "أن منطقة باب العامود ونفق المصرارة، وباب الخليل، ومنطقة مأمن الله، والشارع الذي يوصل بين القدس وبيت لحم، وشارع الملك داود وغيرها، ستغلق".

وأشار إلى" أن حركة المواصلات العامة ستتوقف بدءًا من الساعة السادسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلًا، وسيمنع تنقل المواطنين والعمال عبرها".

ولفت إلى" أن الماراثون الاستفزازي يُنظم لأول مرة في مدينة القدس، بعد أن أقيمت 20 دورة سابقة كلها في مدينة "تل أبيب".

وحسب إعلان لبلدية الاحتلال، "فإن "الألعاب المكابية" ستتضمن ماراثونًا يحمل الأعلام الإسرائيلية، وسينطلق من ملعب "تيدي" الواقع قرب قرية المالحة غربي القدس، وسيجوب شوارع المدينة".

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ماراثون تهويدي استفزازي بالقدس المحتلة مساء اليوم الاثنين

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