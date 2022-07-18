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حمادة: تنظيم الاحتلال ماراثون رياضي تهويدي بالقدس لن يغير عروبتها

حمادة: تنظيم الاحتلال ماراثون رياضي تهويدي بالقدس لن يغير عروبتها
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "إن عزم الاحتلال إقامة ماراثون رياضي تهويدي في القدس المحتلة، مساء اليوم، محاولة مكشوفة لإثبات سيادة احتلالية مزعومة وباطلة على المدينة، لن تغيّر عروبتها وإسلاميتها؛ التي سنحميها بصمودنا وعزمنا على مواجهة الاحتلال وانتهاكاته المستمرة".

العالم- فلسطين

ودعا المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد حمادة في بيان الشعوب الحيّة وأحرار العالم إلى "تعزيز مقاطعتها لهذا الكيان الغاصب، الذي يحاول استخدام الرياضة والأنشطة الثقافية للتغطية على جرائمه المتصاعدة، بحق شعبنا وأطفالنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، "إغلاق عدد من الطرق والشوارع الرئيسة في مدينة القدس المحتلة؛ استعدادًا لتنظيم ماراثون رياضي كبير، بمشاركة 10 آلاف يهودي من جميع أنحاء العالم".

وتشرف بلدية الاحتلال وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا الماراثون الاستفزازي، والذي يطلق عليه "الألعاب المكابية"، وتعني ألعابًا أوليمبية يهودية خاصة يشارك فيها رياضيون من جاليات يهودية بمختلف أنحاء العالم.

وبحسب الناشط المقدسي فخري أبو دياب؛" فإن سلطات الاحتلال ستغلق مساء اليوم عدة شوارع وطرقات في المدينة المحتلة، لأجل تأمين وحماية المشاركين اليهود في الماراثون التهويدي".

وأوضح أبو دياب "أن منطقة باب العامود ونفق المصرارة، وباب الخليل، ومنطقة مأمن الله، والشارع الذي يوصل بين القدس وبيت لحم، وشارع الملك داود وغيرها، ستغلق".

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