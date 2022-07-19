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بالفيديو.. دبان في ضيافة سيدة ويأكلا الكعك!

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

في حادثة مثيرة للدهشة، شاركت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقطع فيديو لدبين اقتحما منزلها وتناولا الكعك الموجود على طاولة المطبخ.

العالم - منوعات

وقالت صاحبة المنزل إنها سمعت ضجة في مطبخها، ليتبين لها وجود دبين اقتحما منزلها عن طريق النافذة.

وأَضافت أن الحيوانات أكلت علبة الكعك التي تركتها على طاولة المطبخ.

وأوضحت صاحبة المنزل أن الحيوانان أصدرا أصواتا عالية، وغادرا فيما بعد من نفس النافذة التي دخلا البيت عبرها، مضيفة أن هذه المرة الثانية التي تدخل فيها الحيوانات لمنزلها.

وشاركت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن الشهر الماضي صورا لدب اقتحم منزلا وأجبر العائلة على التجمع في غرفة واحدة، قبل أن يتمكن حارس المنزل من إقناعه على الخروج.

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بالفيديو.. دبان في ضيافة سيدة ويأكلا الكعك!