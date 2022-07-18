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عيد الغدير مناسبة لوحدة الامة الاسلامية ضد العدو الصهيوني

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث في الشؤون الثقافية د. رعد جبارة ان الامة الاسلامية تواجه عدوا مشتركا وهو الكيان الصهيوني، فعليها ان تتماسك وتتضامن فيما بينها في مناسبات كعيد الغدير الأغر.

العالم - ايران

وقال جبارة خلال حديثه لقناة العالم خلال تغطية مباشرة بمناسبة عيد الغدير: نحن في الامة الاسلامية كلنا اخوة متمسكة بديننا والاخوة الاسلامية تتجلى في هذه المناسبة بالتمسك باحياء ذكرى عيد الغدير، لان هذه المناسبة كانت بناء على روايات من مئة طريق تقريبا، لذلك نحن نجد ان هذه المناسبة تشد اعضاء الامة الاسلامية واركان الامة وتقوي كيان الامة الاسلامية والوحدة الاسلامية وتدعو الى مزيد من توحيد الصفوف تحت لواء اهل البيت.

وتابع: اننا نواجه عدوا مشتركا وهو الكيان الصهيوني الذي يريد بناء السوء، فعلى الامة الاسلامية وعلى الامة العربية ان تتماسك وان تتضامن فيما بينها في هكذا مناسبات وان يكون شعارها حب اهل البيت والولاء لاهل البيت ولرسول الله.

واضاف الباحث الثقافي: في هكذا مناسبات يزداد انشدادنا وتزداد لحمتنا ويزداد تقاربنا من بعضنا بعضا.

ويحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر وذلك ابتهاجاً بالحدث التاريخي في صدر الاسلام حيث نصّب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع الامام علي بن ابي طالب عليه السلام اميراً للمؤمنين في مكان يُسمى غدير خم.

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