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صورة بالأقمار الصناعية تكشف تعرض مصر لموجه حر شديدة

صورة بالأقمار الصناعية تكشف تعرض مصر لموجه حر شديدة
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من ارتفاع الحرارة في البلاد إلى 40 درجة مئوية حتى الأربعاء المقبل، وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

العالم _ منوعات

وأرجعت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع الحرارة لـ40 درجة إلى 40 درجة مئوية في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية، ما يعمل على ارتفاع الحرارة لتكسر حاجز الـ43 على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، إضافة الى ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة من السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة المسجلة خلال 48 ساعة المقبلة، ستتراوح بين 36 و38 درجة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة وشديدة الرطوبة خلال ساعات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، متوقعة ارتفاع الحرارة اليوم عن أمس الأحد بين 1 لـ2 درجة.

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