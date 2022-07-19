افتضاح نوايا السعودية والامارات واطماعهما بنفط 'المهرة'

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تسعى السعودية والإمارات للسيطرة على محافظة المهرة، بوابة اليمن الشرقية، والواقعة على الحدود مع سلطنة عمان لمطامع سياسية واقتصادية، حيث تشهد محافظة المهرة حراكا سعوديا نشطا على كافة المستويات، بشكل يتجاوز ما كانت قد بدأته الإمارات قبل أشهر في تلك المحافظة التي لم تطلها نيران الحرب.



كل التحركات للقوات السعودية في المهرة وسيطرتها على كافة المنافذ البرية والبحرية بما فيها مطار الغيضة، ومنع الرحلات المدنية منذ أواخر العام الماضي، تشير إلى أن الرياض تنازع اليمن على السيادة الوطنية.

الااخبار الواردة من اليمن عن مصادر محلية تفيد ان قوى تحالف العدوان نشرت أمس الاثنين، قوات جديدة في محافظة المهرة، بالتزامن مع بدء تحركات واسعة للتنقيب عن النفط واستغلال ثروات المحافظة الاستراتيجية.

واشارت المصادر لموقع "المسيرة" أن قوى تحالف العدوان نشرت أكثر من 200 من عناصرها بينهم مجندين سعوديين وإماراتيين، بالقرب من مطار الغيضة، موضحة أن العناصر المنتشرة ترافقها عشرات المدرعات والأطقم العسكرية.

في ذات السياق، توعد الشيخ علي الحريزي، رئيس لجنة اعتصام المهرة، بإسقاط المؤامرات الإماراتية، ومساعيها للاستحواذ على ميناء قشن، مؤكدا أن مخططات التحالف الرامية لاستهداف المحافظة ما زالت مستمرة.

تزامن ذلك مع تحركات مكثفة للتحالف تهدف لاستكمال السيطرة على المحافظة بشكل كلي.

قبل اسبوعين، وتحديدا في السادس من تموز/يوليو الجاري غرقت المهرة في الظلام لاربعة ايام متتالية حيث شهدت مديريات محافظة المهرة، شرقي اليمن، لليوم الرابع على التوالي إنقطاعا كاملا للتيار الكهربائي، فيما أكدت مصادر محلية أن محطة توليد الكهرباء خرجت عن الخدمة بشكل نهائي، في مدينة الغيضة، المركز الإداري للمحافظة، وعدد من المديريات، بسبب نفاد الوقود.

وأوضحت المصادر أن معاناة الناس تفاقمت بشكل جنوني مع إنقطاع التيار الكهربائي وتصاعد درجة الحرارة، في ظل إستمرار حكومة معين تجاهل طلب مؤسسة الكهرباء بسرعة توفير الوقود وصرف مستحقاتها المالية.

لذا يشكو أهالي مدينة الغيضة وعموم مديريات محافظة المهرة، من أزمات معيشية مركبة خلال الآونة الأخيرة، مع رفع حكومة معين رسوم التحسين في منفذ شحن، وانهيار العملة المحلية.

نواصل الان متابعة اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون اليمنيون حول وسم #المهرة حيث غرد حساب الناشط اليمني (جمال بن) قائلا:

التحالف ينشر قوات إضافية بينهم مجندين سعوديين وإمارتيين

بالقرب من مطار الغيضة بمحافظة #المهرة بالتزامن مع بدء

دول التحالف تحركات واسعة للتنقيب عن النفط واستغلال

ثروات المحافظة الإستراتيجية الواقعة شرق البلاد

من فوائد الهدنة.

قال حساب (احرار المهرة مغردا:

الشيخ/ علي سالم الحريزي:

صفقة بيع ميناء #قشن تأتي في سياق إستهداف محافظة المهرة من قبل الإمارات

والسعودية

وأحرار #المهرة سيفشلون أي تحركات جديدة للإمارات كما فعلوها في السابق.

#أحرار_المهرة

غرد حساب الناشط اليمني (دبلوماسي) قائلا:

#المهرة

ترفض بيع ميناء #قشن للامارات لمدة خمسين عاما ونطالب

فرج البحسني اذا يريد للإمارات الاستفاده يأجر لها ميناء

يملكه من ميراث جده أما مواني المهرة ليست مباحة للبيع للمحتلين

حساب (قناة المهرية الفضائية) نشر تقريرا مصورا عن #المهرة ورفضها محاولات شرعنة الوجود الأجنبي | #التاسعة

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وفي ردها على حساب (قناة المهرية الفضائية) قال حساب الناشطة اليمنية (شفيقة الجمائي - Shafika Algumaee):

ومن وراها بريطانيا واسرائيل وسلاحهن‘ كلما ضعفت الحكومة اليمنية‘ دخلت أسرة ال سعود تسرق ارض اليمنين وتدمر وطنهم دخول غير شرعي‘ أين قانون العالم؟. في زمن الامام سيطرت على ربع اليمن‘ "نجران وعسير وجيزان والربع الخالي"‘ و الان في #المهره_سقطرى تؤذي سكان اليمن في هذه المحافظات.

نختم وسم اليوم (#المهرة) مع مجموعة تغريدات لحسابات ناشطين يمنيين عبروا خلالها عن اتضاح نوايا العدوان السعودي والاماراتي واطماعهم في نفط وموانئ اليمن.

قال حساب الناشط (سيف الرحبي) في تغريدته:

تحركات سعودية للبدء في التنقيب عن النفط في #المهرة ، واخيراً اظهرت السعودية نواياه بشكل واضح وان ماتريده من المهرة ليس مد الانبوب فقط بل ثروات المهرة. والعليمي والسبعة المهنجمين ماقد استروا يأمنوا قصر المعاشيق، اهم شي عندهم ان مستحقاتهم بتوصل للحساب بدون اي عرقلة وبس

وقال حساب الناشط (صلاح الحزمي):

اليوم ظهرت نوايا السعودية ، وما الذي تريده من محافظة #المهرة اليمنية ، الموضوع ليس مد انبوب النفط وحسب، انما الاستحواذ على المخزون النفطي الذي تمتلكه محافظة المهرة !!

وتساءل حساب الناشط (حفيد الهلالي الامير الهلالي):

ماذا. يريد السعودي من نشر قوات فى #المهرة وعتاد عسكري. .

وغرد حساب الناشطة (رقية بنت اليمن) قائلة:

#الشيخ علي الحريزي يحذر تحالف العدوان وما يسمى مرتزقة #مجلس_الرئاسي من نشر قوات إضافيه في محافظه #المهره. #المهرة_ترفض_الاحتلال_السعودي_الاماراتي

أما حساب الناشط (علي حيدر) فقد غرد قائلا:

من بركات أكذوبة الهدنة بيع ميناء #المهرة قبائل المهرة ترفض بيع ميناء #قشن للامارات لمدة خمسين عاما ونطالب فرج البحسني اذا يريد للإمارات الاستفاده يأجر لها ميناء يملكه من ميراث جده أما مواني المهرة ليست مباحة للبيع للمحتلين #لا_لاكذوبة_الهدنة

واخيرا غرد حساب الناشطة (د. ايمان الذبحاني) قائلة:

يشهد الله إن هناك ثورةكفاح مسلحةضد التحالف ستندلع وستكون #المهرة شرارتها لأن فيها أحرار لم يبيعو أرضهم وكرامتهم مقابل رواتب العمالةوإن هذا الشيخ اليمني سيهتف بسلاحه وسلاح كل الشرفاء برع يا استعمار برع ويشهد الله يا شيخ علي لو كانت إيمان الذبحاني رجلاً لحملت سلاحها ومشت مرافقةلك