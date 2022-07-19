الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد وصول تعزيزات أمنية لولايتي النيل الأزرق وكسلا بالسودان

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

عرضت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مقطع فيديو يرصد وصول تعزيزات أمنية من قوات الاحتياطي المركزي وعبر طيران، الشرطة للمناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بولايتي النيل الأزرق وكسلا، وذلك في إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع.

العالم - السودان

وبحسب الوكالة السودانية، أرسلت رئاسة قوات الشرطة هذه القوات التي وصلت في زمن قياسي وباشرت مهامها فور وصولها، حيث ساهمت في إعادة الأمور الي نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الولايات، ما عزز من استتباب الأمن وسط المواطنين، وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها ولاية النيل الأزرق السودانية بين قبائل الفونغ وقبيلة الهوسا عن مقتل 65 شخصا.

وأمس شهدت مدينة كسلا احتجاجات تضامنية من أبناء قبيلة الهوسا تصدت لها الشرطة والجيش السوداني، وسط أنباء غير رسمية عن مقتل ثلاثة أشخاص.

روابط ذات صلة

ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بولاية النيل الأزرق السودانية

سلطات السودان تؤكد عودة الهدوء لولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات قبلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احتجاز سفينة روسية في الهند.. والسبب

صعدة.. إصابة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان

بعد لقائه الرئيس الايراني: أردوغان: إعادة تقييم لمسار أستانا بخصوص سوريا وتفعيلها مجددا

شاهد وصول تعزيزات أمنية لولايتي النيل الأزرق وكسلا بالسودان

قصائد شاعرة يمنية على جدران مدينة ليفربول البريطانية

سوريا والباراغواي تبحثان سبل تفعيل التعاون السياحي بينهما