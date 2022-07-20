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قائد عسكري:

المجال الجوي الايراني مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية

المجال الجوي الايراني مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

صرح المساعد التنسيقي لقوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد أبو الفضل سبهري راد ان المجال الجوي للبلاد مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية، ويعد الورقة الرابحة في هذا المجال.

العالم - ايران

وقال العميد أبو الفضل سبهري راد، الثلاثاء في اجتماع لقادة المناطق والمجموعات الدفاعية لقوات الدفاع الجوي للجيش الايراني: إن المجال الجوي لبلدنا مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية، وقد خلق هذا التفوق الجوي الأمن وراحة البال لمواطنينا.

واوضح أن الدفاع عن المجال الجوي لإيران الإسلامية لايشكل تحديًا اليوم، مضيفا: إن تغطية المجال الجوي الإيراني بمنظومات دفاع محلية وحديثة هو الورقة الرابحة لبلادنا في مواجهة الأعداء.

وأشار سبهري راد الى أن القادة الاذكياء والقوى البشرية الجهادية في قوات الدفاع الجوي حققوا نجاحًا كبيرًا من خلال امتلاك منظومات دفاع متوسط ​​المدى وبعيد المدى، وقال: يعمل الدفاع الجوي للجيش ليل نهار لتصميم وبناء وتطوير أسلحة محلية طويلة المدى ودقيقة، لأن التوقف المؤقت في تقدم علوم الدفاع والمعرفة يقلل من قوة الردع الايرانية على الساحة الدولية.

واختتم المساعد التنسيقي لقوات الدفاع الجوي للجيش الايراني قائلا: يسعى التوجه المتقدم والتطور المتزايد في العلوم التقنية والهندسية في قوات الدفاع الجوي للجيش الى تحقيق الاقتدار الوطني.

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قائد عسكري: المجال الجوي الايراني مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية