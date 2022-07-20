أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

ايران..

القائد للرئيس الروسي الضيف .. يجب طرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات بسوريا

ابرار ..

القائد للرئيس التركي.. مهاجمة شمال سوريا ليس من مصلحة تركيا والمنطقة بل لصالح الإرهابيين

رويش ملت ..

رئيس الجمهورية لنظيره التركي الضيف .. يجب مكافحة الإرهاب بكل أسمائه وعناوينه

ابتكار ..

إيران وتركيا توقعان على ثماني مذكرات تعاون مشترك بحضور الرئيسين إبراهيم رئيسي وأردوغان

جوان ..

تحالف في طهران ضد الإرهاب والحظر بزيارة الرئيسين الروسي والتركي للبلاد

ارمان ملي ..

زيارة بوتين لطهران قد توجد أرضية لتشكيل كتلة بمواجهة إجراءات الحظر والعقوبات الغربية

ارمان امروز..

الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي لا يستبعد إحتمال إعتقاله بعد إستدعائه من القضاء

خراسان ..

فوز حزب "تحريك إنصاف" بزعامة رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بإنتخابات البنجاب

سياست روز ..

الصين تحذر من زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان .. سنرد على إنتهاك سيادتنا

كيهان ..

كامالا هاريس تذعن بأن عدد الأسلحة بيد الأمريكيين يفوق عدد سكان أمريكا

مردم سالاري ..

صمت أمريكي مطبق إزاء زيارة الرئيسين الروسي والتركي لإيران

جمهوري اسلامي ..

حسب محافل إعلامية عراقية.. مقتدى الصدر دعا العامري للترشيح لمنصب رئاسة الوزراء

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن زيارة الرئيس الروسي لطهران للمشاركة بسلسلة المباحثات المعروفة بمباحثات استانة الى جانب الرئيسين الايراني والتركي, وكتبت الصحيفة بمقالها ( تنامي التحالف بين طهران وموسكو) ..ان ابعاد واهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران اوسع من دائرة واطار مباحثات استانة حول سوريا في ظل الاجواء الاقليمية الدولية الحالية وجولة بايدن للمنطقة . ( إن زيارة بوتين لطهران بظل المناخات الدولية الحالية تجسد عزم موسكو على توطيد أواصر تعاون إستراتيجي مع إيران ) ففي الوقت الذي كشفت فيه نتائج جولة بايدن في المنطقة عن فشل ذريع و هشاشة علاقات واشنطن مع بلدان تصنفها كحليفة وصديقة لامريكا, حملت مباحثات بوتين بطهران آفاق تعاون واسع النطاق في شتى المجالات كما عكست تنسيق عالي المستوى بين ايران وروسيا في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بالعقوبات واجراءات الحظر الغربية ومقابل الارهاب بكل اشكاله.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تحالف إستراتيجي مع زيارات متعددة الأهداف )..كتبت صحيفة خراسان .. ان عدة جولات من المباحثات عالية المستوى في العاصمة الكازخستانية "استانة " حول سوريا حققت تقدما نسبيا فحسب, لكن ضرورات احلال الامن والاستقرار والسلام بسوريا حتمت عقد اجتماع قمة ثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا بطهران استئنافا لمباحثات استانة في ظل تلويح تركيا بالقيام بعمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا وفي الوقت الذي ما زالت فيه ايضا مناطق بشمال وشرق بسوريا خارج سيادة الشرعية. ( إن قائد الثورة حذر بلقائه بالرئيس التركي الضيف من أن أي هجوم تركي على شمال سوريا لن يكون لصالح تركيا والمنطقة ) القائد قال بصراحة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان مثل هذا الهجوم سيكون في صالح الارهابيين فقط . هذا على صعيد الازمة السورية , والى جانب ذلك عكست زيارة بوتين لطهران واقع اتخاذ العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا لمسار تطور متسارع في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية , لتأخذ هذه العلاقات اطارا استراتيجيا بكل معنى الكلمة في مواجهة التهديدات والضغوط والعقوبات الغربية التي تستهدف كلا البلدين.

ابرار ,..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا حول ( رفض سويسرا الخروج عن الحياد بشأن أوكرانيا ) كتبت فيه .. حلف الناتو طلب من سويسرا قبول معالجة جنود جرحى اوكرانيين في مستشفياتها , وجاء الرد السويسري صادما لبروكسل، ( الحكومة السويسرية رفضت طلب الناتو مؤكدة أن معالجة جنود أوكرانيين جرحى بمستشفياتها يخرج سويسرا من حيادها التقليدي) الحكومة السويسرية استندت في رفضها الى معاهدات مبرمة بجنيف ولاهاي عام 1907 بشأن مفهوم الحياد تتضمن بندا يعتبر معالجة جنود جرحى لبلد ما يخوض حربا وذلك بمستشفيات بلد محايد لاعادتهم للقتال , خروجا عن الحياد. ان الحكومة السويسرة قاومت ضغوطا داخلية تطالب بفتح المستشفيات السويسرية امام الجرحى الاوكرانيين مبررة موقفها بان مثل هذه الخطوة رغم انسانيتها قد تجر البلاد لويلات تبعات الحرب الاوكرانية في نهاية المطاف.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( التصالح مع روسيا الخيار الوحيد للغرب ).. حملت تصريحات الرئيس الروسي الاخيرة القائلة ان العقوبات الغربية غير قادرة على فرض عزلة دولية على روسيا , صدمة كبرى للقوى الغربية التي تتخبط بازمات اقتصادية خانقة . في الواقع (تتعالى الأصوات في الغرب محذرة من أن العقوبات على روسيا في طريقها لتدمير إقتصاديات البلدان الغربية نفسها) وقبل ان يظهر اي تاثير لها على الاقتصاد الروسي, حيث تعاني العديد من البلدان الاوروبية الرئيسية من ارتفاع غير مسبوق بمعدلات التضخم والبطالة والغلاء وحالات الافلاس ومن مخاوف من شتاء قطبي لنقص امدادات الغاز الروسي بسبب العقوبات . الى جانب ذلك بدأت بلدان اوروبية تصل لقناعة بفشل الرهان على اطالة امد الحرب باوكرانيا مع تحقيق الجيش الروسي تقدما ملموسا بشرق اوكرانيا رغم كل الدعم التسليحي الغربي الهائل لاوكرانيا الامر الذي بات يثقل على ميزانيات هذه البلدان . ان الموقف الغربي قد يتغير لصالح ايجاد ارضيات تفاهم مع موسكو لوقف هذه الحرب التي تحولت الى كارثة لاقتصاديات البلدان الغربية نفسها .

سياست روز ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( حماة مفاجئون لوقف إطلاق النار ).. الامم المتحدة تذكرت فجأة بان هناك حربا عدوانية ودمارا هائلا باليمن داعية لهدنة ستة اشهر , قمة جدة التي حضرها بايدن تذكرت في خضم تخبطها بالف قضية وقضية بأن هناك مآىساة انسانية باليمن داعية ببيانها الختامي لتمديد وقف اطلاق النارباليمن, الى جانب ذلك تمخض اجتماع خاص لمندوبين عن امريكا وبريطانيا ودول عربية عن دعوة لتمديد الهدنة باليمن ايضا . ( الكل يتحدث عن دوافع إنسانية لتمديد الهدنة باليمن لكن المنادين بتمديدها أغمضوا أعينهم عن إنتهاك السعودية لهدنة الشهرين) ان هذه الاجواء تزيد من احتمال وقوف الرياض وراء ايجادها بدعم غربي لتتفرغ السعودية لزيادة انتاجها النفطي لصالح امريكا واوروبا بعيدا عن اية ضربات يمنية محتملة في حالة استئناف المعارك وعدم تمديد الهدنة, ومثل هذا الالحاح بتمديد الهدنة لايرتبط في الواقع باية منطلقات انسانية واقعية .