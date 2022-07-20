ماكرون يدعو عباس الى استئناف 'الحوار' مع الاحتلال!

العالم-فلسطين

وتحدث الرئيس الفرنسي عن "استئناف الحوار السياسي المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، المتوقف حاليًا، وقال "إنه طريق صعب، مليء بالعثرات، لكن ليس لدينا بديل عن إحياء جهودنا من أجل السلام"، مستعيدًا بذلك تصريحات أدلى بها قبل 15 يومًا أمام رئيس حکومة الاحتلال يائير لبيد.

وأكد أن "حلقة دامية جديدة قد تندلع في أي لحظة" مطالبًا "بإنهاء التدابير الأحادية"، في إشارة إلى "طرد عائلات فلسطينية وهدم (المنازل) وسياسة الاستيطان ... التي تُبعد احتمال قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل"، على حد تعبيره.

والتقى عباس، الجمعة الماضي، في بيت لحم الرئيس الأميركي جو بايدن، أثناء أول زيارة لهذا الأخير إلى المنطقة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

من جهته، أكد عباس رفضه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتضييق على أهلها، وبخاصة عمليات طرد الفلسطينيين منها وهدم منازلهم ... علاوة على النشاطات الاستيطانية وعنف المستوطنين والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل اليومي في كل مكان.

وهذه المرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2018 التي يزور فيها عباس باريس بدعوة من رئيس فرنسي.