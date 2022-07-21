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تحت شعار "الاعلام بين المهنية والأخلاق"..

شاهد.. فعاليات مهرجان الغدير الدولي في العراق

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت في العراقية بغداد فعاليات مهرجان الغدير الدولي للإعلام بنسخته الـ13 بمشاركة أكثر من 183 مؤسسة اعلامية من داخل العراق وخارجه.

العالم - مراسلون

وتحت شعر "الإعلام بين المهنية والأخلاق" انطلق مهرجان الغدير الـ13 للإعلام، والذي ينعقد هذه المرة على أرض بغداد، ولأن العراق يعيش حربا من نوع آخر استخدم فيها الإعلام أداة عبر تسريب تصريحات خاصة للسياسيين منها التسريبات المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والتي عدها المالكي مفبركة، جاء المهرجان فرصة للسياسيين من أجل طرح رؤاهم حول هذه الظاهرة ودعوة المعنيين الترفع عما يبث.

وتشترك العشرات من الأعمال الصحفية للوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في المسابقة التي يقيما مهرجان الغدير، مهرجان يقول القائمون عليه أن من أهم اهدافه خلق مجتمع تنافسي لمؤسسات الإعلام محكومة بالضوابط المهنية والأخلاقية وبما يتيح تبادل الخبرات.

وقال أمين عام مهرجان الغدير مضر البكاء: "أكثر من 750 اثر تلفزيوني واذاعي شارك في هذه المسابقة وستعلن النتائج في حفل الاختتام، ومن ضمن اهداف المهرجان بأن يستثمر هذا التجمع بشكل جيد لتبادل الخبرات وتأسيس خطاب يخدم مجتماعتنا".

وشاركت قناة العالم في هذا المهرجان بجناح خاص بها، وهي واحدة من 183 مؤسسة اعلامية مشاركة بمهرجان الغدير للاعلام، منها 113 مؤسسة من بلدان إسلامية وعربية واوروبية، وكذلك حضور 300 شخصية فنية وإعلامية.

فعاليات متعددة ومتنوعة لمؤسسات اعلامية مختلفة محلية واجنبية أحتضنها مهرجان الغدير الدولي بنسخته الـ13 فكان فرصة، ومنصة لاطلاق النتاج الاعلامي لهذه المؤسسات وستستمر لمدة ثلاثة ايام.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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