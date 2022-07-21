ناقلة نفط جديدة خامسة تصل ميناء بانياس

العالم - سوريا

وتعد هذه الناقلة هي الخامسة التي تصل بانياس بعد سريان مفعول الخط الائتماني الإيراني.

وأوضحت المصادر أنه تم البدء بعمليات الربط في ميناء بانياس النفطي، وسيتم البدء بإجراءات الترصيف والربط لتتم عمليات التفريغ اليوم الخميس فور الانتهاء من استكمال وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية وفق الأصول الفنية والزمنية المتبعة.

ولفتت المصادر إلى أن استمرار وصول التوريدات تباعاً يعطي استمرارية لعمل المصفاة، ما يسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق وزيادة الانفراج فيما يتعلق بتوزيع المحروقات.