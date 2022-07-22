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سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية

سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

عزا القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي سبب تراجع العدو عن فكرة الهجوم على ايران الى تنامي قدرات القوة البرية.

العالم - ايران

وخلال كلمته في اجتماع قادة ومسؤولي القوات البرية للحرس الثوري في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق ايران، قال اللواء سلامي: "إذا تجمدت فكرة الهجوم البري اليوم في أذهان العدو ووضعت جانبا ، فليس لأنه لا يملك الإرادة للهجوم على الأرض ، لا ، بل بسبب تعزيز اقتدار القوة البرية وبسبب كونهم لايستطيعون في القتال اجتياز هذه القوة".

وأشار سلامي الى أن أحد اركان قوة الحرس الثوري هو القوة البرية ، وهذه القوة هي قلب وروح الحرس والمصدر الرئيسي لهويته ، وقال: في ظل التوجيهات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة، فإن قوتنا البرية شهدت تحولا جذريا يشمل التغيير في ضوء الأبعاد الهائلة لهذه القوة في المعارك المستقبلية.

وأضاف: أي دولة مهددة إذا اعتبرت ضعيفة في حسابات العدو فسوف تتعرض للهجوم. لذلك علينا بالتناسب مع وجهة نظرنا حيال التهديدات والأمن القومي والنظام الإسلامي والثورة، أن نعد أنفسنا لهذا الوضع .

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سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية