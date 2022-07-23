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أول رد من "السديس" على واقعة تدنيس مراسل إسرائيلي للحرم المكي

أول رد من
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

في أول رد له على واقعة تدنيس مراسل القناة 13 الإسرائيلية جيل تماري للحرم وتغطيته مناسك الحج بمساعدة أحد السعوديين، دعا الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس إلى "ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة".

العالم - السعودية

وقال “السديس” في تصريحات في أعقاب الإعلان عن قيام السلطات بإلقاء القبض على سائق ساعد مراسل القناة العبرية على الدخول لمكة أن” قدسية الحرمين الشريفين تُعد خطا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المطلقة على المدن والمشاعر المقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.”

وكانت إمارة مكة قد أعلنت الجمعة، اعتقال مواطن سعودي، تورط في تسهيل دخول صحفي إسرائيلي إلى مكة المكرمة في أثناء موسم الحج المنقضي.

وتأتي هذه الحادثة عقب نحاج صحفي إسرائيلي في التسلل إلى مكة المكرمة وتصويره فيديو بث عبر قناة عبرية، ما دفع القناة لاحقا للاعتذار من المسلمين.

يذكر أن للسعودية علاقات سرية منذ سنوات مع الإحتلال الإسرائيلي لكن لم تصل للتطبيع العلني مع تل أبيب لحد الان.

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