أحزاب أردنية تدعو لإسقاط الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

العالم - فلسطين

جاء اللقاء لإطلاق "اللجنة التحضيرية المؤقتة للمؤتمر الوطني الأردني" بمشاركة عدد من الأمناء العامين للأحزاب الأردنية، وشخصيات وطنية.



ودعا المشاركون في اللقاء، إلى أهمية "إلغاء مختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي أضرت بمصالح الوطن والشعب، وعدم تحمل آثارها" بحسب بيان صدر عن الاجتماع.



ووجه سالم الفلاحات، الأمين العام للحزب، رسالة للحكومة أن "الشعب الأردني بكل اتجاهاته السياسية، يرفض وبقوة، وسيبقى يرفض أي محاولة للتطبيع مع العدو الصهيوني، ولا بد من إسقاط كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني مهما كان شكل هذه الاتفاقية أو مبرراتها".