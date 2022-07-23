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أحزاب أردنية تدعو لإسقاط الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

أحزاب أردنية تدعو لإسقاط الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد مشاركون في لقاء عقد بمقر حزب "الشراكة والإنقاذ" الأردني، "ضرورة ربط الأردن بعمقه العربي والإسلامي، وأن تكون علاقاته الخارجية مرتبطة بتحقيق مصالحه العليا وقرارته المستقلة، وعدم الدخول في أي تحالف عسكري يخدم العدو الصهيوني تحت أي لافتة".

العالم - فلسطين

جاء اللقاء لإطلاق "اللجنة التحضيرية المؤقتة للمؤتمر الوطني الأردني" بمشاركة عدد من الأمناء العامين للأحزاب الأردنية، وشخصيات وطنية.

ودعا المشاركون في اللقاء، إلى أهمية "إلغاء مختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي أضرت بمصالح الوطن والشعب، وعدم تحمل آثارها" بحسب بيان صدر عن الاجتماع.

ووجه سالم الفلاحات، الأمين العام للحزب، رسالة للحكومة أن "الشعب الأردني بكل اتجاهاته السياسية، يرفض وبقوة، وسيبقى يرفض أي محاولة للتطبيع مع العدو الصهيوني، ولا بد من إسقاط كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني مهما كان شكل هذه الاتفاقية أو مبرراتها".

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