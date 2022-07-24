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خبير يكشف الغرض الامريكي الخطير بتزويد اوكرانيا صواريخ بعيدة المدى

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس المركز الثقافي الروسي العربي د. مسلم شعيتو، ان الغرض من اعلان امريكا بتزويد اوكرانيا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى، هو بلوغ اهداف روسية لم تكن بمتناول الجيش الاوكراني.

خاص بالعالم

وقال شعيتو في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان امريكا واوكرانيا تسعيان من خلال هذه الصواريخ ضرب الجسراً الاستراتيجي الذي يربط ما بين الاراضي الروسية وجزيرة القرم، وايضاً قصف مناطق داخل القرم وقصف مناطق محاذية للحدود مع اوكرانيا من جهة بلكراد وغيرها، مؤكداً ان الرد الروسي سيكون بطريقة مختلفة اذا ما حاولا ذلك.

واوضح شعيتو، ان تصريح القيادة الروسية بانها سترد بطريقة مختلفة، يجب ألا يحكم عليه بانه انفعال سريع، فروسيا لا ترد بهذه السرعة، بل بتأني خاصة بعد انجازاتها الكبيرة بتدمير الاسلحة الكبيرة التي وصلت لاوكرانيا، مشيراً الى ان روسيا تترقب ارباكا ضخما داخل القوات الاوكرانية لم يشر اليه الاعلام ابداً، حيث تراهن على انقسام داخل الجيش الاوكراني وتحول جزء كبير منه لمساعدة الجيش الروسي ضد المجموعات النازية.

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