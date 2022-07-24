معرض للمنتجات الثقافية الإيرانية الموجهة للتصدير

العالم - مراسلون

تحت اشراف رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران وعلى هامش الملتقى العاشر للمستشارين الثقافيين لإيران في الخارج أقيم في العاصمة طهران 'معرض المنتجات الثقافية الموجهة للتصدير' لتعرض المكاتب العامة والإقليمية لهذه المنظمة أنشطتها المتعلقة بالمستشارين الثقافيين على شكل كتب، صور، ملصقات وحرف يدوية في الاروقة المخصصة.

وقال رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران محمد مهدي ايماني بور لقناة العالم:"ان موضوع الصادرات الثقافية اصبح اليوم من اولويات الملحقين الثقافيين ومن خلاله يمكن التعريف بمقومات البلاد الثقافية والمنتجات والصناعات الداخلية وتوفير فرص العمل للمنتجين والصناع".

عرضت الأعمال في هذا المعرض باللغات الإنجليزية والعربية والألمانية والفرنسية والروسية، هي أعمال من أجل التعريف بالثورة الإسلامية، والدراسات الإيرانية، وعلاقات إيران بالعالم الغربي، والإلمام بالقرآن، والتاريخ الإيراني، حوار بين الحضارات واللغة الفارسية وآدابها، وكذلك الفنون والصناعات اليدوية التي تشتهر بها ايران الاسلامية.

وقال الملحق الثقافي الايراني في اذربيجان، قربانعلي بور مرجان لقناة العالم:"اذا اردنا دعم الفنانين والمنتجين المحليين علينا توفير الارضية اللازمة لعرض منتجاتهم في الاسواق العالمية والتي نشهد فيها اقبالا كبيرا على اعمالنا الفنية".

وقال الملحق الثقافي الايراني في الصين، عباسعلي وفائي:"احدى الطرق التي يمكن من خلالها التعريف بالبلاد هي الصادرات الثقافية وهي من جهة تعد دعاية للثقافة والفن الايراني ومن جهة اخرى لها تاثير على اقتصاد البلاد".

وبحسب التصنيف العالمي الدولي الخاص باليونسكو فإن المنتجات الثقافية تكون حاملة لمعاني الهوية والقيم، وهي بمثابة عوامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، ويعد موضوع تطوير تصدير المنتجات والخدمات الثقافية من الموضوعات الأكثر شيوعا في فترات مختلفة وبأشكال مختلفة. وفي هذا الصدد، بذلت أجهزة مختلفة جهودا مقبولة.

عادة لايتم تصدير الثقافية استناداً للقوانين والمقررات بل يتم تبادلها بناءاً علی الابعاد الثقافية والمشاعر التي يلمسه الجمهور منها.