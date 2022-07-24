اللواء سلامي: نعمل لامتلاك أكثر الأسلحة تطورا ولكن اعتمادنا على الله

العالم – إيران



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الأحد أمام مهرجان مالك الأشتر (رض) موضحا أن إيران لا تعتمد على السلاح بل أنها تعتمد على الله تبارك و تعالى.

وأوضح قائد قوات الحرس الثوري أن السلاح يعتبر عاملا فاعلا في الحرب، إلا أن إيران لاتعتمد عليه أبدا، مؤكدا أن هذا التوكل على الله هو مفتاح انتصارات الشعب الإيراني.

وتساءل اللواء سلامي قائلا: هل يوجد فخر أكبر من أن يصبح عضو قوات حرس الثورة الإسلامية هدفا رئيسيا لأميركا

وعندما يقع على الأرض شهيدا يشعر العدو أنه احتل العالم، إلا أن ذلك لا يعتبر عظمة له بل يظهر عظمة الشهيد المضرج بدمه من أجل دينه وهدفه.

واستطرد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية قائلا: إن الايمان بالله تبارك وتعالى يزيل الخوف من العدو مهما بلغت قوته وغطرسته حيث أن الإنسان المؤمن يزداد قوة كلما اقترب من الخطر وهذه هي خصوصية الإيمان بالله تعالى.