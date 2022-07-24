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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-07-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/07/24/165868707415372800.mp4
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الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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سوریا
فلسطین
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الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.