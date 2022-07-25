الى أين تمضي تونس بعد الاستفتاء؟

خاص بالعالم

ويؤكد عضو جبهة الخلاص المعارضة بلقاسم حسن، ان الجبهة تعتبر ان موقفها واضح وسليم من وجهة نظرها هو ان هذا الاستفتاء يأتي ضمن اجراءات تتماشى مع الانقلاب الذي وقع يوم 25 يوليو/ تموز العام الماضي.

وقال حسن في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": بان جبهة الخلاص تعتبر هذا الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور وعلى الديمقراطية، باطل وما بني على باطل فهو باطل، سواء اجراءات سبتمبر/ ايلول، او الخارطة التي اعلنها قيس سعيد ومنها الاستشارة ثم الاستفتاء واجراء الانتخابات في ديسمبر.

بدوره، يرى الباحث في الشؤون المغاربية توفيق المديني، ان استخدام قوى المعارضة مصطلح انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي وقع عام 2021، هو في الحقيقة الاطاحة بالمنظومة السياسية التي حكمت تونس طيلة العشرية السوداء، مؤكداً ان هذه المنظومة السياسية كرست الفقر فبي البلاد وافقدت الدولة الحداثية وهيبتها، بل انها تفككت في ظل هكذا منظومة، اضافة استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة والادارات وتحول البرلمان الذي يعتبر السلطة التشريعية التي تتحكم بكل مفاصل الدولة الى وكر يعتاش عليه عناصر المافيات واللوبيات المتربطة بالفساد.

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https://www.alalam.ir/news/6280448

https://www.alalam.ir/news/6280453