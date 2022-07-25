خاص بالعالم

رجالها اعاروا الله جماجمهم فكان لهم ما وعدهم من نصر وتثبيت اقدام، هي عين تراقب وتحرص الوطن، هي يد تقطع يداً تمتد لاحتلال ارضه وسلب كنوزه، لا غرو في ذلك فسيدها يدرك ما يقول وكيف يقول ومتى يقول، وها هي اليوم بلغت الاربعين، وما ادراك ما الاربعون، سرٌ دفين وفي المأثور له شأن عظيم ينحو الى الكمال.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف الحلقة:

الباحث في القضايا الاقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي

الباحث السياسي الدكتور مصطفى اللداوي

الباحث السياسي الدكتور طالب ابراهيم

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