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بالصورة.. سلام يا مهدي تحطّ رحالها في البقاع الغربي شرقي لبنان

بالصورة.. سلام يا مهدي تحطّ رحالها في البقاع الغربي شرقي لبنان
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

حطت انشودة (سلام يامهدي) العابرة للقارات رحالها هذه المرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

العالم - لبنان

وجدّد أهالي البقاع الغربي والكشفيون والكشفيات في أفواج قرى البقاع الغربي العهد والسلام والحبّ لصاحب الزمان الإمام المهدي (عج)، في التجمع المهدويّ لأداء أنشودة إمم زماني.

التجمع أقيم في ملعب الحر العاملي في بلدة مشغرة، وخلالهُ حضر المحبون لصاحب الزمان فتيةً وفتيات، صغارًا وكبارًا، هتفوا بأعلى أصواتهم سلام يا مهدي.. مُحبوك على العهد.

يذكر ان نشيد سلام يامهدي أرعب ولا زال يرعب أعداء المقاومة في لبنان بعد النجاح الباهر والإنتشار الواسع الذي حققه من خلال أداء الأطفال والشبان والنساء والرجال من لبنان النشيد في مناطق عدة من البلاد.

وانتشرت مشاهد من أكثر من منطقة لبنانية حيث أنشد اللبنانيون سلام يا مهدي، فيما هاجم عدد من السياسيين والإعلاميين والفنانين اللبنانيين النشيد، والخلفيات معروفة طبعا، واستُخدمت عبارات مغلوطة مثل أن النشيد ترجمة لإحتلال إيراني مزعوم. في المقابل، رد العديد من اللبنانيين المسلمين والمسيحيين على هؤلاء من على مواقع التواصل.

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