الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2022

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس أركان جيش العراق وقائد بعثة 'الناتو' يبحثان 3 ملفات

قوى العدوان ترتكب 103 خرقا في الحديدة خلال 24 ساعة

الحرب في أوكرانيا ... شاهد.. زيلينسكي يؤكد عدم الإستسلام والميدان هو المفصل

الإرشاد اليمنية تستنكر نهب مرتزقة العدوان للحجاج في أبين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2022

بمشاركة 12 دولة عربية.. المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يجتمع في دمشق غدا