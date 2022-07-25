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أردوغان: لن ندعم عضوية السويد وفنلندا في الناتو لحين وفائهما بالتزاماتهما بمكافحة الإرهاب

أردوغان: لن ندعم عضوية السويد وفنلندا في الناتو لحين وفائهما بالتزاماتهما بمكافحة الإرهاب
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تدعم عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو لحين وفائهما بالتزاماتهما بمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أنقرة لن تقدم أي تنازلات بشأن هذه القضية.

العالم-تركيا

وقال أردوغان لقناة "تي آر تي" يوم الاثنين: "إلى أن تتوقف السويد وفنلندا عن دعم المنظمات الإرهابية، لا ينبغي أن يتوقعوا موقفا إيجابيا منا تجاه عضويتهم في الناتو. ليس على أحد أن يتوقع منا تنازلات بشأن هذه المسألة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح بمثابة "مصدر إزعاج" للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفتت الصحيفة إلى تحذيرات أردوغان المتكررة باستخدام حق النقض ضد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ورحلته إلى طهران للقاء الرئيسين الروسي والإيراني، إبراهيم رئيسي، وفلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن "هذا يتعارض ليس فقط مع سياسة الغرب المعادية لروسيا، ولكنه يدمر أيضا رواية دول الناتو عن إيران وروسيا المعزولتين بشدة".

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أردوغان: لن ندعم عضوية السويد وفنلندا في الناتو لحين وفائهما بالتزاماتهما بمكافحة الإرهاب

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