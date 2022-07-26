المقاومة الفلسطينية: هدم المنازل سياسة انتقامية والرد الفعلي هو بإعادة بنائها

العالم - فلسطين

وفجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، منزلي الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة المحتلة.

واعتبرت لجان المقاومة، في بيان صحفي، أن "استمرار استهداف بيوت الأسرى جريمة تعكس مدى الإرباك والتخبط والإفلاس الأمني الذي يعيشه الكيان الصهيوني جراء صمود ومقاومة شعبنا المتصاعدة".

وشددت لجان المقاومة على أن "هدم منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصى لن يكسر إرادة القتال والمقاومة لدى شعبنا ولن تثني ثواره ومقاوميه عن توجيه الضربات والعمليات القوية والنوعية لجنود العدو ومستوطنيه المجرمين ".

وأكدت لجان المقاومة، أن "الرد الفعلي والحقيقي على سياسة هدم المنازل الفاشية يكون بتوجيه كل الإمكانات لإعادة بناء البيوت المهدمة وإعلاء صوت التضامن ومساندة عائلتي الأسيرين البطلين" .