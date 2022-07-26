رفع عدد المستشارين التجاريين الإيرانيين في الخارج إلى 25 شخصا

العالم – إيران



وفي تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء أعلن صفري دعم وزارة الخارجية لزيادة دور المستشارين التجاريين التابعين لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة للتقدم بأهداف الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد.

وفي شرحه لآخر أوضاع إيفاد المستشارين التجاريين إلى الدول الأخرى، قال: في نهاية الحكومة الثانية عشرة (الماضية) بدأ عدد المستشارين التجاريين في الانخفاض وانحصر في دولتين، هما أفغانستان والعراق، ولكن منذ بداية العام الجاري، تغيرت عملية إيفاد المستشارين التجاريين بدعم من وزارة الخارجية.

وهنالك في الوقت الحاضر مستشارون تجاريون إيرانيون في جمهورية آذربيجان وروسيا وعمان والصين والعراق وأرمينيا وباكستان والهند وقطر وتركيا وأفغانستان وسيتم قريبا إيفاد مستشارين تجاريين أيضا إلى بيلاروسيا ولبنان وكينيا والإمارات العربية المتحدة.

كما أعرب صفري عن أمله في زيادة حركة التجارة الخارجية للبلاد بعد إيفاد مستشارين تجاريين وقال: إذا تم تقديم أشخاص مؤهلين من قبل منظمة تنمية التجارة إلى وزارة الخارجية في الوقت المناسب ليتم إرسالهم إلى الدول المعنية فمن المتوقع أن يرتفع عدد المستشارين بحلول نهاية العام الجاري إلى 25 شخصا.