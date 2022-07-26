'مجتهد' يكشف هوية الامير السعودي الذي نسق دخول الصحفي الإسرائيلي لمكة

العالم - السعودية

وكشف حساب "مجتهد" الشهير عن أن ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان هو من نسق دخول الصحفي الإسرائيلي إلى مكة المكرمة، وبحراسة ومرافقة خاصة.

وقال: "لم يجري استجواب أحد، ولا يوجد من يستجوب أصلا؛ لأن المرافق مرسل من ابن سلمان وليس مواطنا عاديا".

وأكد الحساب الذي يتابعه الملايين عبر تويتر، أن هناك تذمر بالعائلة السعودية المالكة إثر زيارة صحفي إسرائيلي إلى مكة المكرمة.

وأشار إلى أن ذلك دفع الأمير خالد بن فيصل للتعبير عن غضبه، رغم أنه لا يعارض توجهات ابن سلمان.

وذكر أن سبب الانزعاج هو خوف آل سعود على صورتهم في المنطقة.

وذكر أن على جميع القادمين إلى المملكة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

فيما قالت وكالة JNS العبرية إن المراسل الإخباري جيل تماري من القناة 13 الإسرائيلية تشجع على الاستهزاء بعادات المسلمين عندما تسلل لزيارة مدينة مكة المكرمة في السعودية.