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الكيان الاسرائيلي يرد على روسيا حول إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة

الكيان الاسرائيلي يرد على روسيا حول إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

وسط توتر العلاقات بين الطرفين، رد الكيان الاسرائيلي "إسرائيل" اليوم الثلاثاء، على روسيا بشأن خطوة موسكو بإغلاق الوكالة اليهودية للهجرة.

العالم- الاحتلال

وقال رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد في بيان ردا على تصريحات الكرملين إن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى تاريخ طويل وتواصل منتظم ومصالح مشتركة"، على حد تعبيره.

كما أضاف البيان "الجالية اليهودية في قلب هذه العلاقات، إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كعادتها، مستعدة وجاهزة للدخول في حوار"، حسب قوله.

وكان الكرملين قال في وقت سابق اليوم، إن "خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا يجب ألا "تسيّس"، واصفا إياها بأنها مسألة قانونية بحتة".

كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء "لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية ككل"، مضيفاً "هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد" ولم يقدم بيسكوف تفاصيل إضافية.

هذا وأعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن "وزارة العدل طلبت "حل" الوكالة اليهودية بسبب انتهاكات قانونية لم تحدّدها".

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا التي أُسّست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى الكيان الاسرائيلي.

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