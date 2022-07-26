لجنة الأخوة في البرلمان السوري تقدم التعازي بشهداء دهوك

العالم - سوريا

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء مع القائم بالأعمال في مبنى سفارة العراق بدمشق متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

من جهته أعرب الحجيمي عن شكره وتقديره لمجلس الشعب على تقديم واجب العزاء مشيراً إلى علاقات الأخوة القوية التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

وضم الوفد رئيس لجنة الأخوة السورية العراقية في مجلس الشعب حسين جاسم حمد وعدداً من أعضاء اللجنة.

وكان قصف التركي شن في الـ 20 من الشهر الجاري على محافظة دهوك شمال العراق أدى إلى استشهاد تسعة عراقيين وإصابة أكثر من 23 آخرين بجروح.