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موسكو: الفهم الاسرائيلي حول حلّ الوكالة اليهودية قاصراً!

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

وليس يصحُّ في الأفهام شيءٌ، إذا احتاج النهارُ إِلى دليلِ.. يبدو أن موسكو ترى الفهم الإسرائيلي قاصرا حول حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، ودعت إلى عدم تسييس المسألة.

خاص بالعالم

وقالت موسكو ان اجراءاتها قانونية بحتة بعد أن وصفت تل أبيب الأمر بالحدث الخطير، وأكدت أنها مستعدة للحوار إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالوكالة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إنه لا ينبغي تسييس الوضع حتى لا يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية، وأضاف أن هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي.

وأعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن وزارة العدل طلبت حل الوكالة اليهودية للهجرة، التي تساعد اليهود على الانتقال إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاكات قانونية لكنها لم تحدّدها.

وتعتزم وزارة العدل الروسية حل الوكالة، بعد رفع دعوى قضائية ضد المنظمة وستعقد جلسة استماع يوم غد الخميس.

وكان قد وجه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد بإعداد فريق للتوجه إلى موسكو بعد عزم وزارة العدل الروسية إغلاق الوكالة اليهودية، وأكد أن إغلاق مكتب الوكالة اليهودية في روسيا سيمثل حدثا خطيرا من شأنه التأثير على العلاقات بين روسيا والكيان الإسرائيلي، كما شدد على أن حظر المنظمة غير الحكومية له أسباب سياسية.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى الكيان الإسرائيلي. وبدأت الوكالة نشاطاتها في روسيا عام 1989، أي قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفيتي. وبعد سقوطه، وصل إلى الكيان مئات آلاف اليهود آتين من كل أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق.

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