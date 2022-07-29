شاهد.. هل ينوي بن سلمان جعل مكة المكرمة مرتعا للصهاينة؟

العالم - انقلاب الصورة

وتقاخر "جيل تماري" بدخوله إلى مكة المكرمة "التي لا يدخلها الا المسلمين" تجول قرب الحرم المكي ودخل مشعر منى والتقط صورة على جبل عرفات، حيث لم يعد للتطبيع حدود بين السعودية والكيان الصهيوني، لأن سقطت كل المحرمات، ودنست المكة المكرمة، وباتت كل المقدسات مكشوفة للصهاينة.

وبعد أن تناقلت جميع وسائل الاعلام والتواصل التقرير وانتشر خبر دخول صهيوني الى مكة المكرمة، خرجت السعودية عن صمتها بشكل خجول، وقالت انها احالت مواطنا سعوديا كان له دور في تسهيل مهمة وصول هذا الصحفي الغير المسلم وإحالته الى النيابة العامة، حيث اكتفت بقول الصحفي غير المسلم دون ان تذكر انه صهيوني ودنس قدسية مكة المكرمة.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة من قبل الصهاينة ورد السعودية الخجول عليها، هي تمهيد للاعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، وإن دخول مراسل قناة "13" الى السعودية وتدنيسه للحرم المكي والتقاطه صورا في جبل عرفات، كان تحت اشراف السلطات السعودية، ليس بعيدا نرى باقي الصهاينة يصولون ويجولون في المكة المكرمة والحرم المكي الشريف، بحجة الانفتاح على باقي الاديان.

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https://www.alalam.ir/news/6286433