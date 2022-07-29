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رسالة بايدن للكونغرس حول تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بلبنان

رسالة بايدن للكونغرس حول تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بلبنان
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

 أعلن البيت الأبيض، في بيان نشر عبر الموقع الرسمي، أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن، وجّه رسالة إلى قيادات الكونغرس، شدّد فيها على ضرورة تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بلبنان".

العالم- الأميركيتان

ولفت بايدن، في رسالته إلى الكونغرس، إلى أنه "أرسل إلى السجل الفيدرالي للنشر إشعارًا يفيد بأن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 المؤرخ 1 آب 2007، ستستمر سارية المفعول بعد 1 أغسطس 2022."

وزعم إلى أنّ "بعض الأنشطة الجارية، مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة لإيران إلى حزب الله - والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد - تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي و السياسة الخارجية للولايات المتحدة. لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 فيما يتعلق بلبنان".

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رسالة بايدن للكونغرس حول تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بلبنان

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