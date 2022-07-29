رسالة بايدن للكونغرس حول تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بلبنان

العالم- الأميركيتان

ولفت بايدن، في رسالته إلى الكونغرس، إلى أنه "أرسل إلى السجل الفيدرالي للنشر إشعارًا يفيد بأن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 المؤرخ 1 آب 2007، ستستمر سارية المفعول بعد 1 أغسطس 2022."

وزعم إلى أنّ "بعض الأنشطة الجارية، مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة لإيران إلى حزب الله - والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد - تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي و السياسة الخارجية للولايات المتحدة. لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 فيما يتعلق بلبنان".