ترامب يرفض اتهام السعودية بأحداث سبتمبر دفاعا عن بطولة الجولف

العالم - السعودية

وتقام البطولة في نادي الجولف الخاص بـ"ترامب" في منطقة بيدمينستلر بولاية نيوجرسي.

وردا على اتهام المملكة بهجمات سبتمبر (الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك 2001)، قال "ترامب" لشبكة "ESPN": "لم يصل أي أحد إلى أساس أحداث 11 سبتمبر".

وتابع بالقول: "هناك الكثير من الأشخاص الرائعين معنا في هذه البطولة، وسنستمتع كثيراً وسنحتفل".

وكانت أسر عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قد دانت "ترامب" لاستضافته البطولة، المقرر عقدها في نهاية هذا الأسبوع، لكنه وصفها بأنها "شيء عظيم للسعودية".

وقال: "لقد عرفت هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة في السعودية، وكانوا أصدقاء لي لفترة طويلة، لقد استثمروا في الشركات الأمريكية، وبصراحة ما يفعلونه للغولف شيء رائع جداً".

ونفت الحكومة السعودية أي تورط لها في الهجمات، لكن ذوي العائلات قالوا إن "ترامب" ألقى باللوم على السعوديين في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" عام 2016، حين قال: "من فجر مركز التجارة العالمي؟ لم يكونوا عراقيين، بل كانوا سعوديين. ألقوا نظرة على المملكة السعودية. افتحوا الوثائق".