بالصور.. مراسيم تبديل الرايات في كربلاء المقدسة

العالم - العراق

وأقيمت مراسم الاستبدال في الصحن الحسيني الشريف بحضور ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي وشخصيات دينية وجمع غفير من المؤمنين وسط أجواء من الأسى إيذاناً ببدء موسم الحزن والعزاء لآل بيت المصطفى باستشهاد أبي عبد الله وأهل بيته وصحبه في يوم عاشوراء، العاشر من محرم.

وأكد ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، أن الإمام الحسين عليه السلام استشهد لإعلاء كلمة الحق مشدداً على وجوب الابتعاد عن التفرقة والتناحر من أجل المصالح الدنيوية.

وقال الشيخ الكربلائي في كلمته عقب مراسم استبدال الرايات في الصحن الحسيني الشريف إيذانا بقدوم شهر محرم الحرام إن "الإمام الحسين يريد منا جميعاً أن نتحمل المسؤولية في المحافظة على الثورة الحسينية وإصلاح أنفسنا وعوائلنا وأمتنا وأن نكون صادقين في دموعنا ورثائنا ونحافظ على صلواتنا وعباداتنا".

وأضاف، أن "الإمام الحسين يريد منا أن نرعى حرمة الأموال العامة والخاصة ونبتعد عن التفرقة والتناحر والتحارب من أجل المصالح الدنيوية وأن نحافظ على وحدتنا ونعيش بسلام ووئام".

وأكد، أن "الامام الحسين يريد منا أن نحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدننا المقدسة وداخل أنفسنا وأن نواجه الغزو الثقافي الذي يستهدف هويتنا وأن تبتعد العشائر الكريمة عن التنازع الذي تسفك فيه الأرواح".