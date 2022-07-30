قبيل اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

العالم-الاقتصاد

ومع انحسار التوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستعزز الإمدادات قريباً، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار، أي 2.7% مقارنة بالأسبوع الماضي، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولارات للبرميل.

كما زاد العقد الأكثر نشاطاً لتسليم أكتوبر 2.14 دولار، أي 2.1%، عند 103.97 دولارات، خلال فترة المقارنة نفسها.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أي 2.3%، ليبلغ 98.62 دولاراً مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي.

لكن خام برنت وغرب تكساس الوسيط تكبدا أيضاً خسارة شهرية ثانية، مع انخفاض الأول بنحو 4% في شهر يوليو والثاني بنحو 7%.

ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملاً مهماً في السوق.

وذكرت مصادر في "أوبك+"، لوكالة رويترز، أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيباً لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية هذا الشهر، على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الخميس الماضي، لرويترز، إن الحكومة متفائلة بخصوص اجتماع "أوبك+"، مضيفاً أن زيادة الإنتاج قد تسهم في استقرار السوق.