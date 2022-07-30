السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قبيل اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

قبيل اجتماع
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع، أمس الجمعة، مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة "أوبك+"، يوم الأربعاء المقبل.

العالم-الاقتصاد

ومع انحسار التوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستعزز الإمدادات قريباً، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار، أي 2.7% مقارنة بالأسبوع الماضي، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولارات للبرميل.

كما زاد العقد الأكثر نشاطاً لتسليم أكتوبر 2.14 دولار، أي 2.1%، عند 103.97 دولارات، خلال فترة المقارنة نفسها.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أي 2.3%، ليبلغ 98.62 دولاراً مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي.

لكن خام برنت وغرب تكساس الوسيط تكبدا أيضاً خسارة شهرية ثانية، مع انخفاض الأول بنحو 4% في شهر يوليو والثاني بنحو 7%.

ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملاً مهماً في السوق.

وذكرت مصادر في "أوبك+"، لوكالة رويترز، أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيباً لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية هذا الشهر، على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الخميس الماضي، لرويترز، إن الحكومة متفائلة بخصوص اجتماع "أوبك+"، مضيفاً أن زيادة الإنتاج قد تسهم في استقرار السوق.

روابط ذات صلة

موسكو والرياض تؤكدان التزامهما أهداف 'أوبك+'

واشنطن تتوقع من أوبك زيادة إنتاج النفط في الأسابيع المقبلة

أوبك: صادرات الغاز الايراني نمت 60 بالمئة في سنة 2021 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سياسي عراقي مخاطبا المتظاهرین: لاتخرج في تظاهرات هي ليست لك

محكمة أمريكية تأمر المشير حفتر بدفع تعويضات لعائلات ليبية

قبيل اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

شاهد بالفيديو.. العراق؛ توافق الاطار التنسيقي والتيار الصدري مصلحة عليا

بالفيديو.. الانتهاء من استبدال كسوة الكعبة المشرفة

عمال أجانب ضحايا القصور الحكومي في الإمارات بمواجهة السيول