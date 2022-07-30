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مراسل العالم يكشف عن جرحى تظاهرات بغداد وآخر التطورات

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في بغداد، ان الانباء تشير الى ان التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد لن تتوقف في القريب العاجل، وذلك نتيجة توافد المزيد من المحتجين صوب ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان هناك انباء غير مؤكدة عن استشهاد احد المتظاهرين، وارتفاع عدد الجرحى الى نحو 30 جريح، اضافة الى وجود حالات اصابات بين صفوف القوات الامنية العراقية.

واضاف مراسلنا، ان المحتجين استعانوا بآليات لفتح ثغرة في الحواجز الاسمنتية التي نصبتها القوات الامنية، وذلك من اجل تسهيل مرور عجلات الاسعاف ونقل الجرحى، وهو الامر الذي من شأنه ان يسهل من عملية عبور المتظاهرين الى اسوار المنطقة الخضراء الذين هم بالفعل نجحوا باقتحامها ودخول مبنى البرلمان العراقي.

واوضح مراسلنا: انه لاتوجد اي انباء حول تظاهرة لانصار الاطار التنسيقي.

وتظاهر حشد كبير من أنصار مقتدی الصدر مقتحمين المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، احتجاجاً علی ترشيح محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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