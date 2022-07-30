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ايران تنفي مزاعم المتحدث بإسم الخطوط الجوية الباكستانية

ايران تنفي مزاعم المتحدث بإسم الخطوط الجوية الباكستانية
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفت ايران على لسان رئيس الخطوط الجوية " محمد محمدي‌ بخش " المزاعم التي اطلقها المتحدث بإسم الخطوط الجوية الباكستانية بخصوص مجاراة رحلتين في سماء ايران، وأكد أن اطلاق هذا التصريح من قبل المسؤول الباكستاني غير تخصصي حيث أن مكان المجارات كان في الاجواء الايرانية .

العالم - ايران

وتابع هذا المسؤول الذي كان يتحدث اليوم السبت في مراسم تكريم القائمين على مراسم الحج للعام الجاري في حديث للصحفيين قائلا: ان الطيار وبسبب الخطأ الذي وقع اثناء المكالمة التي تمت دون التنسيق مع برج المراقبة بادر الى خفض مستوى الارتفاع بصورة تلقائية الامر الذي واجه ردفعل برج المراقبة.

وشدد " محمدي بخش " على وجود اشرطة المكالمة للطيار وتم اعادة النظر فيها حيث تم ابلاغ شركة الخطوط الجوية الباكستانية من خلال الطرق القانونية.

وأكد رئيس الخطوط الجوية الايرانية أن الجهة التي يجب ان تبت في هذا الموضوع هي الشركة الايرانية وليس المتحدث بإسم الخطوط الجوية الباكستانية.

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ايران تنفي مزاعم المتحدث بإسم الخطوط الجوية الباكستانية

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