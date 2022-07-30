ايران تنفي مزاعم المتحدث بإسم الخطوط الجوية الباكستانية

العالم - ايران

وتابع هذا المسؤول الذي كان يتحدث اليوم السبت في مراسم تكريم القائمين على مراسم الحج للعام الجاري في حديث للصحفيين قائلا: ان الطيار وبسبب الخطأ الذي وقع اثناء المكالمة التي تمت دون التنسيق مع برج المراقبة بادر الى خفض مستوى الارتفاع بصورة تلقائية الامر الذي واجه ردفعل برج المراقبة.

وشدد " محمدي بخش " على وجود اشرطة المكالمة للطيار وتم اعادة النظر فيها حيث تم ابلاغ شركة الخطوط الجوية الباكستانية من خلال الطرق القانونية.

وأكد رئيس الخطوط الجوية الايرانية أن الجهة التي يجب ان تبت في هذا الموضوع هي الشركة الايرانية وليس المتحدث بإسم الخطوط الجوية الباكستانية.